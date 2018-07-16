عشرات الآلاف يستقبلون منتخب "الديوك" وسط باريس بعد تتويجه بمونديال روسيا

احتشد عشرات الآلاف من الفرنسيين في العاصمة باريس لاستقبال أعضاء المنتخب الفرنسي لكرة القدم المتوّج أمس بلقب كأس العالم 2018 بعد فوزه على نظيره الكرواتي 4-2 في المباراة النهائية.

وبعد الاحتفال أمس الأحد تحت الأمطار الغزيرة بملعب لوجنيكي، درة تاج الملاعب الروسية الـ 12 التي استضافت المونديال منذ 14 يونيو الماضي، جرى الاحتفال اليوم تحت الشمس الساطعة بالعاصمة الفرنسية التي غصت شوارعها، من الشانزيليزيه إلى شان-دو-مارس ومحيط قوس النصر، بعشرات الآلاف من الفرنسيين الذين رقصوا على إيقاع الفرح بالفوز.

واستقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بعثة المنتخب في قصر الإليزيه، حيث دعي نحو 3 آلاف شخص لحضور الحفل في حدائق المقر الرئاسي، منهم العديد من الشباب من مختلف أندية كرة القدم في العالم.

وسينال لاعبو المنتخب الفرنسي وسام الشرف بسبب "الخدمات الاستثنائية" التي قدموها للبلاد، كما حصل مع لاعبي المنتخب الفرنسي عقب تتويجه بكأس العالم للمرة الأولى عام 1998.

المصدر: أ ف ب