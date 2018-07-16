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ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة السوبر الإسباني

الرياضة

ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة السوبر الإسباني
AFP LLUIS GENE
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تعرض نادي برشلونة، لصدمة كبيرة من جانب محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، قبل خوض مباراة السوبر الإسباني أمام إشبيلية والتي ستقام في الـ12 من أغسطس القادم.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن محكمة كاس، قررت اليوم الاثنين، استمرار عقوبة الإيقاف التي تعرض لها، سيرجي روبيرتو، بعدم المشاركة مع البلوغرانا في 4 مباريات، بعدما طرد في لقاء الكلاسيكو، في إياب الليغا.

وبذلك تأكد غياب روبيرتو عن مباراة السوبر الإسباني ضد إشبيلية.

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وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني، قد رفضت الاستئناف الذي قدمه نادي برشلونة على قرارها السابق حول إيقاف سيرجي روبيرتو.

المصدر: وكالات

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