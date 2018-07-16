بالفيديو.. هازارد يقود احتفالات بلجيكا ببرونزية مونديال روسيا

استقبل مشجعو المنتخب البلجيكي لاعبي منتخب بلادهم في العاصمة بروكسل بحفاوة، وشهد الحفل حضورا جماهيريا ضخما، وقام قائد المنتخب إيدين هازارد بدور مقدم الحفل.

وشهد الحفل تواجد عدد كبير من المشجعين، الذين كانوا بانتظار لاعبي منتخب "الشياطين الحمر" لحظة خروجهم من شرفة تطل على ساحة التجمهر وسط العاصمة البلجيكية.

وكان الملفت في الحفل هو الأجواء التي رافقت الفعالية، وقيام هازارد بأداء دور مقدم الحفل وبطريقة استعراضية مميزة.

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واحتل المنتخب البلجيكي المركز الثالث في مونديال روسيا بعد تغلبه على نظيره الإنجليزي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بهدفين نظيفين.

المصدر: وكالات