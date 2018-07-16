دجوكوفيتش يعود إلى نادي العشرة الأوائل في التصنيف العالمي

عاد الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى نادي المصنفين العشرة الأوائل الصادرة اليوم الاثنين عن رابطة اللاعبين المحترفين في كرة المضرب.

واستفاد دجوكوفيتش من فوزه ببطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى "الغراند سلام" أمس الأحد للمرة الرابعة في تاريخه، ليتقدم 11 مركزا دفعة واحدة وصولا إلى المركز العاشر. وكان ترتيبه الأخير الأفضل هو المركز السابع الذي تبوأه في 30 أكتوبر 2017.

Back In The Winners' Circle❗️#Wimbledon🏆 No. 4

Grand Slam 🏆 No. 13

Tour-Level 🏆 No. 69



Novak Djokovic beats Kevin Anderson 6-2, 6-2, 7-6(3) to triumph at The Championships.



➡️ https://t.co/Isfm5bbYK2pic.twitter.com/ehtkyVnZ4f — ATP World Tour (@ATPWorldTour) July 15, 2018

بدوره تقدم وصيفه الجنوب إفريقي كيفن أندرسون (32 عاما) ثلاثة مراكز ليصل إلى المركز الخامس.

☑️ New career-high ATP Ranking

☑️ First #Wimbledon final



🇿🇦 Kevin Anderson headlines Movers of the Week after a breakthrough run at SW19.



Read More ▶️ https://t.co/w3FY2MzWyFpic.twitter.com/m0gDc2RzuX — ATP World Tour (@ATPWorldTour) July 16, 2018

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بينما احتفظ الإسباني رافائيل نادال الذي خرج بخسارته أمام دجوكوفيتش في الدور نصف النهائي بالمركز الأول، موسعا الفارق عن وصيفه السويسري روجر فيدرر الذي فقد لقبه بخسارته أمام أندرسون في الدور ربع النهائي إلى 2230 نقطة.

ترتيب المصنفين العشرة الأوائل:

1 - الإسباني رافائيل نادال 9310 نقاط

2 - السويسري روجر فيدرر 7080

3 - الألماني ألكسندر زفيريف 5665

4 - الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 5395

5 - الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 4655

6 - البلغاري غريغور ديميتروف 4620

7 - الكرواتي مارين سيليتش 3905

8 - الأمريكي جون إيسنر 3720

9 - النمساوي دومينيك تييم 3665

10 - الصربي نوفاك دجوكوفيتش 3355.

المصدر: أ ف ب