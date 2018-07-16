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ترامب يهنئ بوتين على التنظيم الرائع لكأس العالم 2018

16 يوليو 2018 | 12:59 GMT
ترامب يهنئ بوتين على التنظيم الرائع لكأس العالم 2018
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Алексей Никольский / Sputnik

هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين على النجاح في الاستضافة والتنظيم للنسخة الـ21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقال ترامب خلال لقائه بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي:"في البداية، سيدي الرئيس، أريد أن أهنئكم بالفعل على التنظيم العظيم لكأس العالم".

وأضاف ترامب أنه حضر المباراة النهائية لمونديال روسيا بالإضافة لمباراتي نصف النهائي.

وسبق للرئيس الأمريكي تهنئة نظيره الروسي أمس بالنجاح في تنظيم كأس العالم، الذي وصفه المراقبون والمتابعون بأنه كان الأفضل في تاريخ كرة القدم، وذلك عبر تغريدة في حسابه الرسمي في تويتر.

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وتوجت فرنسا ببطولة كأس العالم "روسيا 2018" أمس الأحد، بعد تغلبها على كرواتيا في المباراة النهائية بنتيجة 4-2.

المصدر: RT

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