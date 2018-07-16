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الصحف الفرنسية تحيي الأبطال "الذين وحدوا البلاد"

16 يوليو 2018 | 11:50 GMT
الصحف الفرنسية تحيي الأبطال "الذين وحدوا البلاد"
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/ Reuters

"السعادة الأبدية"، "رأسنا في النجوم"، هذه عينة من عناوين الصحف الفرنسية اليوم الاثنين، التي حيت لاعبي المنتخب المتوجين ببطولة كأس العالم للمرة الثانية بعد الفوز على كرواتيا 4-2.

"أمس، اليوم، وغدا نحن فخورون كوننا فرنسيين، من خلال هذا الفريق الذي يجمعنا ويمثلنا"، عبارة هلل بها دانيا ميراز في صحيفة "كورييه بيكار".

أما في "ليبيراسيون"، فقد حيا لوران جوفران المدرب ديدييه ديشان ووصفه بأنه "صاحب السياسة العظيمة في كرة القدم على المستطيل الأخضر وخارجه"، الذي "أعد الفريق جيدا، وقاده بحنكة، ومكن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم من الاحتفال، وخصوصا في يوم العيد الوطني الفرنسي 14 يوليو، بإطلاق الألعاب النارية بألوان العلم الفرنسي".

وأضاف الكاتب محتفلا: "لقد جلب المجلس الدستوري للتو الجزء الثالث من الثلاثية الوطنية، الأخوة في القانون الوضعي. لقد فهم اللاعبون الرسالة. وباتت كرة القدم تشكل الجمهورية، وهذا خبر سار".

أما بالنسبة إلى سيباستيان جورج، فقد كتب في صحيفة "إيست ريبوبليكان" عن "نجاح لاعبي المنتخب الأزرق، في الجمع بين أبناء البلاد، وقد ساعدت المحن التي تعرض لها الفرنسيون في السنوات الأخيرة في تأمين اللحمة".

أما روبير فيليبين فقد أمل في صحيفة "لا مانش" في أن يؤدي انتصار المنتخب الأزرق "الذي يتم الاحتفال به بكل بساطة، إلى ترجمة الحاجة إلى أن نلتقي، وأن نعيش الانتصار جميعنا، وبالتالي الخروج من الانغلاق، وأن نلتقي كفرنسيين متساوين وفخورين بهويتنا".

أما باسكال كونكي فرأى في مقالة في "آخر أخبار الألزاس" أن قاهري كرواتيا "ينحدرون من الأشياء المتجذرة في تربة هذا البلد، أو في جذورها الممتدة في توغو والكاميرون، وكل ما يجعل الشعب الفرنسي مميزاً، ويغني فرنسا وثروتها. سواء أعجبنا ذلك أم لا، فإن هذا الفريق هو انعكاس، وصورة لمجموعتنا المتحدة".

المصدر: أ ف ب

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