صحف كرواتيا فخورة بمنتخبها.. "شكرا أيها الأبطال"

حيت الصحف الكرواتية بفخر أبطال منتخبها الذي بلغ المباراة النهائية بعد نجاح هذه الدولة الصغيرة في خوض لقاء قمة مونديال روسيا 2018 الذي انتهى بخسارتها أمام فرنسا 2-4.

"شكرا، أيها الأبطال! لقد بذلتم قصارى جهودكم!"، كان هذا عنوان صحيفة "سبورتسكي نوفوستي" الرياضية الكرواتية التي كتبت: "فاتريني (لقب منتخب كرواتيا ويعني الشجعان)، أنتم الأبطال، أنتم الفخر، ستبقى أسماؤكم مدونة بأحرف ذهبية إلى الأبد!".

وأظهرت الصحيفة صورة لقائد المنتخب لوكا مودريتش، الذي اختير أفضل لاعب في البطولة، وهو يحمل الجائزة المرموقة، لكن الحزن بدا واضحا على وجهه.

أما صحيفة "يوتارنيي ليست" فأضافت: "قلوب شجاعة- لقد جعلتمونا فخورين بكم".

وكان لسان حال "فيسيرنيي ليست" مماثلا بقولها "كرواتيا تحتفل معكم، أنتم ذهبنا".

ونوهت الصحيفة أيضا بأن كتيبة المدرب زلاتكو داليتش "جعلت كرواتيا أفضل" على مدى الشهر الماضي. وقالت: "أعادوا الكبرياء إلينا وأزاحوا التشاؤم قبل بداية البطولة"، في دولة يعتبر فيها الاقتصاد هو الأضعف في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

ومن المتوقع أن يحظى المنتخب الكرواتي باستقبال الأبطال لدى عودته من موسكو في وقت لاحق اليوم الاثنين، حيث ينتظر أن يكون في استقباله أكثر من 100 ألف شخص.

المصدر: أ ف ب