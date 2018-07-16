نجم منتخب روسيا يدخل دائرة اهتمامات موناكو

كشفت تقارير صحفية روسية، عن سعي نادي موناكو الفرنسي للتعاقد مع ألكسندر غولوفين لاعب خط وسط نادي تسيسكا موسكو والمنتخب الروسي.

وبحسب وكالة "نوفوستي" الروسية، فإن موناكو أبدى اهتماما كبيرا بغولوفين للظفر بخدماته مقابل 35 مليون يورو.

كما ترددت أنباء حول اهتمام فريق أرسنال الإنجليزي، بخدمات النجم الروسي، صاحب الـ 22 عاما ليدخل في صراع مع جاره تشيلسي الذي أبدى رغبته في الاستفادة من خبراته في وقت سابق.

ولفت ألكسندر غولوفين انتباه كشّافة العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، بأدائه الرائع مع منتخب بلاده خلال مشاركته في نهائيات بطولة كأس العالم روسيا 2018.

المصدر: lenta.ru