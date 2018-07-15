إقالة مدرب الأرجنتين بعد أيام من تجديد الثقة به

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، اليوم الأحد، إقالة المدرب خورخي سامباولي، على خلفية خروج منتخب "التانغو" مبكرا من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2018، التي أقيمت في روسيا.

وقال الاتحاد الكروي عبر موقعه الرسمي: "توصل اتحاد كرة القدم الأرجنتيني وخورخي سامبولي إلى اتفاق متبادل لإنهاء التعاقد بينهما، لتتم إقالته بعد وداع المونديال من ثمن النهائي".

وجاء قرار الإقالة بعد أيام من تجديد الثقة بالمدرب سامباولي، وذلك عقب اجتماع تم تقييم المنتخب الأول في كأس العالم، بالإضافة إلى الاستراتيجية المتبعة في الفترة القادمة.

وأضاف البيان "سيتم تحديد مدير فني لمنتخب تحت سن 20 عاما، الذي كان سيتولى سامباولي الإشراف عليه، يوم الثلاثاء المقبل استعدادًا لبطولة كأس العالم".

وأكد بيان الاتحاد الأرجنتيني يوم الاثنين الماضي، بأنه: "سيتولى سامباولي أيضًا تدريب فريق تحت 20 عامًا، في كأس العالم المقبلة في بولندا خلفًا للمقال دانييل ألبرتو باساريلا.

وقاد سامباولي الأرجنتين في 15 مباراة، حقق الفوز في 7 منها، مقابل 4 تعادلات، ومثلها من الهزائم، آخرها في دور الـ 16 لمونديال "روسيا 2018"، أمام فرنسا بثلاثة أهداف مقابل أربعة أهداف.

المصدر: وكالات