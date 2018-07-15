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دجوكوفيتش بطلا لويمبلدون على حساب أندرسون

15 يوليو 2018 | 19:15 GMT
دجوكوفيتش بطلا لويمبلدون على حساب أندرسون
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/ AFP

توج الصربي نوفاك دجوكوفيتش بلقبه الكبير الأول منذ 2016 بتتويجه بطلا لبطولة ويمبلدون بعد فوزه الأحد في النهائي على الجنوب أفريقي كيفن اندرسون الثامن 6-2 و6-2 و7-6 (7-3).

وهو اللقب الأول لدجوكوفيتش في الغراند سلام منذ 2016 حين أحرز لقب رولان غاروس الفرنسية للمرة الأولى في مسيرته، إذ تراجع بعدها مستواه وتأثر بالإصابة التي أنهت موسمه باكرا في صيف 2017.

ورفع الصربي رصيده في ويمبلدون إلى أربعة ألقاب (توج أعوام 2011 و2014 و2015)، وفي الغراند سلام الى 13 لقبا، ليصبح على بعد لقب من الأمريكي بيت سامبراس صاحب المركز الثالث على لائحة أكثر الفائزين بالغراند سلام.

ويتخلف دجوكوفيتش بفارق 7 ألقاب عن حامل الرقم القياسي السويسري روجيه فيدرر، وأربعة خلف الإسباني رافائيل نادال الذي تواجه والصربي في نصف نهائي النسخة الحالية من ويمبلدون وخرج الأخير منتصرا 6-4، 3-6، 7-6 (11-9)، 3-6، 10-8 في مباراة استمرت على مدى يومين.

ودخل دجوكوفيتش إلى البطولة الإنجليزية وهو مصنف في المركز 21 عالميا، وبتتويجه الأحد أصبح اللاعب الأدنى تصنيفا الذي يتوج في ويمبلدون منذ الكرواتي غوران إيفانيسيفيتش عام 2001.

وفي المقابل، فشل أندرسون (32 عاما) في الخروج منتصرا بلقبه الكبير الأول بعد سقوطه عند العتبة الأخيرة للمرة الثانية في مسيرته، إذ سبق أن خسر نهائي فلاشينغ ميدوز الصيف الماضي على يد نادال، ليفشل بالتالي في أن يصبح أول جنوب أفريقي يتوج في البطولات الكبرى منذ مواطنه يوهان كريك الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة عام 1981.

المصدر: أ ف ب

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