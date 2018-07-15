وست هام يتعاقد مع البرازيلي فيليبي أندرسون

تعاقد نادي وست هام الإنجليزي مع البرازيلي فيليبي أندرسون، لاعب وسط لاتسيو الإيطالي، لـ4 سنوات بصفقة قياسية، بحسب ما أعلن الفريق اللندني، اليوم الأحد، في بيان.

وبعد 5 سنوات أمضاها مع لاتسيو، انتقل ابن الخامسة والعشرين بصفقة مقدرة بـ35 مليون جنيه استرليني (40 مليون يورو).

وقال أحد رئيسي وست هام، ديفيد ساليفان، "لقد حطم هذا الانتقال بوضوح رقمنا القياسي، ونشعر بأنه بيان نوايا حقيقي".

بدوره قال أندرسون لموقع ناديه الجديد: "وست هام ناد له تقليد كبير، والكثير من النجوم الرائعين لعبوا هنا، مثل بوبي مور، كارلوس تيفيز و(باولو) دي كانيو".

وانضم أندرسون إلى لاتسيو في 2013 بعد تألقه مع سانتوس في بداياته. وسجل لاعب الوسط الهجومي 34 هدفا في 177 مباراة مع فريق العاصمة.

وهذا التعاقد السابع لفريق المدرب التشيلي مانويل بيليغريني، بعد راين فريدريكس، والبولندي لوكاس فابيانسكي، والفرنسيين عيسى ديوب، وجاك ويلشير، والأوكراني أندري يارمولينكو، والباراغوياني فابيان بالبوينا.

المصدر: أ ف ب