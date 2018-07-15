صحف: سامباولي يوافق على ترك منتخب الأرجنتين

أبدى خورخي سامباولي موافقته على التخلي عن تدريب منتخب الأرجنتين لكرة القدم، بعد الخروج المخيب من دور الـ16 في مونديال روسيا 2018، بحسب ما أكدت الصحف المحلية، اليوم الأحد.

وكتبت صحيفة "أوليه" الرياضية من دون ذكر مصادرها "لم يعد خورخي سامباولي مدربا للأرجنتين"، مشيرة إلى أن الاتفاق مع اتحاد اللعبة يقضي بدفع "مليوني دولار أمريكي (كتعويض له)، لم يبق سوى التوقيع".

مبلغ يتوافق مع المذكور من قبل صحيفة كلارين اليومية، فيما أشارت صحف أخرى إلى أن الإعلان عن القرار سيصدر، الاثنين.

وبحسب كلارين فإن هذا المبلغ يصب لمصلحة الاتحاد الأرجنتيني إذ "ترتفع قيمة فسخ العقد إلى أكثر من 8 ملايين دولار".

ومنذ إقصاء الأرجنتين أمام فرنسا 3-4 في المونديال الروسي، أصبحت أيام المدرب البالغ 58 عاما معدودة على رأس المنتخب الأرجنتيني برغم امتداد عقده حتى 2022.

وكان الاتحاد الأرجنتيني أعلن الأسبوع الماضي أنه سيبقي في الوقت الراهن على سامباولي، وأوكل إليه قيادة منتخب دون 20 عاما في دورة ودية في إسبانيا في يوليو، قبل أن يجري تقييما لتجربته أواخر الشهر.

وتسلم سامباولي مهامه مطلع يونيو 2017، وقاد المنتخب في 15 مباراة حقق فيها 7 انتصارات، 4 تعادلات و4 خسارات. يذكر أن سامباولي أشرف على منتخب تشيلي بين 2012 و2016 وقاده إلى لقب كوبا أمريكا في 2015.

وعانت الأرجنتين مع نجمها ليونيل ميسي كثيرا للتأهل إلى المونديال بعد حلولها ثانية في مونديال البرازيل 2014، وقد ركزت الصحف المحلية على حالة التشرذم بين المدرب وكوادر المنتخب في المشوار الروسي.

وبحسب الصحافة المحلية فإن ريكاردو غاريكا مدرب البيرو وماتياس ألميدا مدرب تشيفاس المكسيكي من أبرز المرشحين لخلافة سامباولي، فيما عبر بطلا العالم السابقان دييغو مارادونا (أشرف سابقا على المنتخب بين 2008 و2010) وماريو كمبيس عن رغبتهما بتولي المنصب.

وذكرت أيضا أسماء ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي، مارسيلو غاياردو (ريفربلايت)، الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي الإنجليزي) ودييغو سيميوني (أتلتيكو مدريد الإسباني) الذي يحظى بأفضلية أكثرية المشجعين.

المصدر: أ ف ب