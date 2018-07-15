كل شيء

صحف: سامباولي يوافق على ترك منتخب الأرجنتين

15 يوليو 2018 | 17:10 GMT
صحف: سامباولي يوافق على ترك منتخب الأرجنتين
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kinj
/ Reuters

أبدى خورخي سامباولي موافقته على التخلي عن تدريب منتخب الأرجنتين لكرة القدم، بعد الخروج المخيب من دور الـ16 في مونديال روسيا 2018، بحسب ما أكدت الصحف المحلية، اليوم الأحد.

وكتبت صحيفة "أوليه" الرياضية من دون ذكر مصادرها "لم يعد خورخي سامباولي مدربا للأرجنتين"، مشيرة إلى أن الاتفاق مع اتحاد اللعبة يقضي بدفع "مليوني دولار أمريكي (كتعويض له)، لم يبق سوى التوقيع".

مبلغ يتوافق مع المذكور من قبل صحيفة كلارين اليومية، فيما أشارت صحف أخرى إلى أن الإعلان عن القرار سيصدر، الاثنين.

وبحسب كلارين فإن هذا المبلغ يصب لمصلحة الاتحاد الأرجنتيني إذ "ترتفع قيمة فسخ العقد إلى أكثر من 8 ملايين دولار".

ومنذ إقصاء الأرجنتين أمام فرنسا 3-4 في المونديال الروسي، أصبحت أيام المدرب البالغ 58 عاما معدودة على رأس المنتخب الأرجنتيني برغم امتداد عقده حتى 2022.

وكان الاتحاد الأرجنتيني أعلن الأسبوع الماضي أنه سيبقي في الوقت الراهن على سامباولي، وأوكل إليه قيادة منتخب دون 20 عاما في دورة ودية في إسبانيا في يوليو، قبل أن يجري تقييما لتجربته أواخر الشهر.

وتسلم سامباولي مهامه مطلع يونيو 2017، وقاد المنتخب في 15 مباراة حقق فيها 7 انتصارات، 4 تعادلات و4 خسارات. يذكر أن سامباولي أشرف على منتخب تشيلي بين 2012 و2016 وقاده إلى لقب كوبا أمريكا في 2015.

وعانت الأرجنتين مع نجمها ليونيل ميسي كثيرا للتأهل إلى المونديال بعد حلولها ثانية في مونديال البرازيل 2014، وقد ركزت الصحف المحلية على حالة التشرذم بين المدرب وكوادر المنتخب في المشوار الروسي.

وبحسب الصحافة المحلية فإن ريكاردو غاريكا مدرب البيرو وماتياس ألميدا مدرب تشيفاس المكسيكي من أبرز المرشحين لخلافة سامباولي، فيما عبر بطلا العالم السابقان دييغو مارادونا (أشرف سابقا على المنتخب بين 2008 و2010) وماريو كمبيس عن رغبتهما بتولي المنصب.

وذكرت أيضا أسماء ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي، مارسيلو غاياردو (ريفربلايت)، الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي الإنجليزي) ودييغو سيميوني (أتلتيكو مدريد الإسباني) الذي يحظى بأفضلية أكثرية المشجعين.

المصدر: أ ف ب

مشهور في المجتمع
رئيسة كرواتيا تجهش بالبكاء بعد النهائي!
15 يوليو 2018 | 17:49 GMT
ديشامب يدخل التاريخ ويعادل رقما لزاغالو وبكنباور
15 يوليو 2018 | 17:48 GMT
مودريتش أفضل لاعب في مونديال روسيا
15 يوليو 2018 | 17:48 GMT
صحف: سامباولي يوافق على ترك منتخب الأرجنتين
15 يوليو 2018 | 17:10 GMT
أمير قطر يغرد: سنعمل ليكون مونديال قطر حدثا رياضيا استثنائيا بإذن الله
15 يوليو 2018 | 16:57 GMT
الرئيسة الكرواتية تهدي بوتين قميص منتخبها
15 يوليو 2018 | 15:49 GMT
فرنسا بطلة لمونديال روسيا 2018
15 يوليو 2018 | 15:19 GMT
موسكو تودع كأس العالم
15 يوليو 2018 | 12:38 GMT
رئيس "الفيفا".. وقعنا جميعا في حب روسيا خلال استضافتها مونديال 2018
15 يوليو 2018 | 12:37 GMT
الفرنسي لوريس أفضل حارس في المونديال!
15 يوليو 2018 | 12:17 GMT
خطوة واحدة تفصل ديشامب عن دخول تاريخ المونديال
15 يوليو 2018 | 12:03 GMT
شاهد.. المشجعون الكروات يحتلون شوارع موسكو
15 يوليو 2018 | 12:01 GMT
أطفال "كهف" تايلاند لن يشاهدوا نهائي مونديال روسيا!
15 يوليو 2018 | 11:41 GMT
الرئيس الروسي يسلم أمير قطر شارة تنظيم مونديال 2022
15 يوليو 2018 | 11:34 GMT
قبيل نهائي مونديال 2018.. رئيسة كرواتيا تشكر روسيا باللغة الروسية (فيديو)
15 يوليو 2018 | 11:07 GMT
التشكيل "المتوقع" لنهائي مونديال روسيا
15 يوليو 2018 | 10:06 GMT
مارادونا يحدد مفتاح فوز "الديوك" في المونديال
15 يوليو 2018 | 09:49 GMT
راكيتيتش يقطع وعدا "طريفا" في حال الفوز بالمونديال
15 يوليو 2018 | 09:35 GMT
لماذا يلقب منتخب فرنسا بـ"الديوك"؟
15 يوليو 2018 | 08:34 GMT
هازارد يكشف هوية اللاعب الأحق بالفوز بجائزة الأفضل في مونديال روسيا
15 يوليو 2018 | 08:10 GMT
تاريخ المواجهات بين كرواتيا وفرنسا
15 يوليو 2018 | 07:14 GMT
أول تصريح لمدرب بلجيكا بعد برونزية مونديال روسيا
14 يوليو 2018 | 22:19 GMT
لماذا لوكا مودريتش ثاني أكثر شخص مكروه في كرواتيا ومن هو الأول؟
14 يوليو 2018 | 21:41 GMT
مونديال روسيا 2018 .. العالم بانتظار "المباراة الذهبية" اليوم
14 يوليو 2018 | 21:04 GMT
بوتين: كرة القدم وحدت الملايين وضيوف المونديال اكتشفوا روسيا
14 يوليو 2018 | 20:13 GMT
هازارد يلوح بالرحيل ويكشف وجهته المفضلة
14 يوليو 2018 | 19:53 GMT
جماهير المونديال سعيدة في روسيا
14 يوليو 2018 | 19:49 GMT
ترقب فرنسي لنصر تاريخي ثان
14 يوليو 2018 | 19:46 GMT
برنامج "كرة القدم من أجل الصداقة".. مشاركة عالمية كبيرة ونجاح لافت
14 يوليو 2018 | 19:25 GMT
شاهد.. الجماهير الفرنسية تغني في الساحة الحمراء قبيل نهائي المونديال
14 يوليو 2018 | 17:55 GMT
هازارد أفضل لاعب في المباراة "البرونزية"
14 يوليو 2018 | 17:05 GMT
جمال الشريف لـ RT: تقنية الـ"VAR" حققت الكثير من العدالة في مونديال روسيا
14 يوليو 2018 | 16:55 GMT
رونالدو يعود إلى مدريد لتوديع زملائه
14 يوليو 2018 | 16:01 GMT
بلجيكا تخرج "برونزية" من مونديال روسيا 2018
14 يوليو 2018 | 15:40 GMT
شاهد.. فرحة الجماهير البلجيكية لحظة تسجيل هدف منتخبهم
14 يوليو 2018 | 15:09 GMT
رسميا.. تشيلسي يضم الإيطالي جورجينيو
14 يوليو 2018 | 14:06 GMT
مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لطرفي المباراة البرونزية
14 يوليو 2018 | 13:36 GMT
قائمة الرؤساء والشخصيات الرسمية لحضور نهائي مونديال "روسيا 2018"
14 يوليو 2018 | 13:22 GMT
شاهد.. الجماهير الكرواتية تشعل شوارع موسكو قبل نهائي الحلم
14 يوليو 2018 | 12:57 GMT
مشاكل رونالدو مع الضرائب لا تنتهي
14 يوليو 2018 | 11:57 GMT