أمير قطر يغرد: سنعمل ليكون مونديال قطر حدثا رياضيا استثنائيا بإذن الله

غرد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على صفحته الرسمية على "تويتر" بعد أن تسلم شارة تنظيم مونديال 2022 من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحضور رئيس الفيفا جياني إيفانتينو.
وكتب أمير دولة قطر: "من اليوم ننطلق جميعا في قطر والفيفا والمجتمع الرياضي عبر العالم في مرحلة جديدة من التحضير والتعاون المشترك لكي يكون مونديال قطر 2022 حدثا رياضيا استثنائيا بإذن الله".
#الوعد٢٠٢٢— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) 15 июля 2018 г.
من اليوم ننطلق جميعا في قطر والفيفا والمجتمع الرياضي عبر العالم في مرحلة جديدة من التحضير والتعاون المشترك لكي يكون مونديال قطر ٢٠٢٢ حدثا رياضيا استثنائيا بإذن الله pic.twitter.com/PTcHb7p1Ph
ومن المقرر أن تنظم قطر نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخها في الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.