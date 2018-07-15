أمير قطر يغرد: سنعمل ليكون مونديال قطر حدثا رياضيا استثنائيا بإذن الله

غرد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على صفحته الرسمية على "تويتر" بعد أن تسلم شارة تنظيم مونديال 2022 من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحضور رئيس الفيفا جياني إيفانتينو.

وكتب أمير دولة قطر: "من اليوم ننطلق جميعا في قطر والفيفا والمجتمع الرياضي عبر العالم في مرحلة جديدة من التحضير والتعاون المشترك لكي يكون مونديال قطر 2022 حدثا رياضيا استثنائيا بإذن الله".

#الوعد٢٠٢٢

من اليوم ننطلق جميعا في قطر والفيفا والمجتمع الرياضي عبر العالم في مرحلة جديدة من التحضير والتعاون المشترك لكي يكون مونديال قطر ٢٠٢٢ حدثا رياضيا استثنائيا بإذن الله pic.twitter.com/PTcHb7p1Ph — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) 15 июля 2018 г.

ومن المقرر أن تنظم قطر نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخها في الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

المصدر: twitter@TamimBinHamad