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أمير قطر يغرد: سنعمل ليكون مونديال قطر حدثا رياضيا استثنائيا بإذن الله

15 يوليو 2018 | 16:57 GMT
أمير قطر يغرد: سنعمل ليكون مونديال قطر حدثا رياضيا استثنائيا بإذن الله
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/ AFP

غرد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على صفحته الرسمية على "تويتر" بعد أن تسلم شارة تنظيم مونديال 2022 من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحضور رئيس الفيفا جياني إيفانتينو.

وكتب أمير دولة قطر: "من اليوم ننطلق جميعا في قطر والفيفا والمجتمع الرياضي عبر العالم في مرحلة جديدة من التحضير والتعاون المشترك لكي يكون مونديال قطر 2022 حدثا رياضيا استثنائيا بإذن الله".

ومن المقرر أن تنظم قطر نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخها في الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

المصدر: twitter@TamimBinHamad

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