باكياو يهزم ماتيس ويستعيد حزام رابطة الملاكمة العالمية

استعاد الملاكم الفلبيني ماني باكياو حزام وزن الويلتر لرابطة الملاكمة العالمية WBA بعد فوزه بالضربة القاضية في الجولة الـ7 على حامل اللقب الأرجنتيني لوكاس ماتيس في كوالالمبور.

وهيمن باكياو (39 عاما) بشكل واضح على خصمه فأسقطه أرضا في الجولة الثالثة، قبل أن يضع الحكم كيني بايليس حدا للمواجهة إثر سقوط ماتيس في الجولة السابعة بعد سلسلة من اللكمات السريعة للفلبيني.

وقال باكياو السعيد بعد فوزه للمرة الأولى في 9 سنوات بهذه السرعة "أنا متفاجئ من الفوز عليه باكرا بالضربة القاضية. فوجئت بإسقاطه أرضا في الجولة الثالثة ثم في الخامسة وأخيرا في السابعة. لم أنجح بتحقيق ذلك منذ زمن بعيد. حقا كنت في قمتي اليوم".

وهذا الفوز الستون لـ"باك-مان" والتاسع والثلاثون بالضربة القاضية (مقابل 7 خسارات وتعادلين). فوز قد يدفعه إلى مواصلة مسيرته ما بعد سن الأربعين الذي سيحتفل به في ديسمبر المقبل.

وتابع باكياو، وهو الملاكم الوحيد في التاريخ يحرز ألقابا كبرى في 8 أوزان مختلفة خلال 23 عاما في مسيرته، "لقد قمنا بعمل جيد في التمارين، لم نضغط كثيرا وتحكمنا بالإيقاع.. لم أعد شابا، لذا أشكر كل المدربين وأعضاء فريقي".

في المقابل، كان ماتيس الملقب بـ"الماكينة" مرشحا للفوز نظرا للكماته القوية، لكنه لم يجد حلا لسرعة باكياو. ويبلغ رصيد الأرجنتيني 39 فوزا، بينها 36 بالضربة القاضية، مقابل 5 هزائم.

المصدر: أ ف ب