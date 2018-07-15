رئيس "الفيفا".. وقعنا جميعا في حب روسيا خلال استضافتها مونديال 2018

اعترف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، أثناء مراسيم تسليم قطر الشارة الرمزية لتنظيم مونديال 2022 أنه وقع في حب روسيا خلال استضافة الأخيرة للنسخة الحالية لكأس العالم.

وقال رئيس "الفيفا": "بالنسبة لي، يمكنني القول إننا جميعا وقعنا في حب روسيا، وأنا متأكد تماما أنه في غضون أربع سنوات سنقع في حب قطر".

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وأعرب إنفانتينو عن ثقته في أن كل الطاقة الإيجابية التي شاهدها المشجعون في روسيا، سيكونون قادرين على مشاهدتها مجددا بعد 4 أعوام في قطر.

وتختتم اليوم منافسات مونديال روسيا بإجراء المباراة النهائية بين المنتخبين الفرنسي والكرواتي.

المصدر: RT