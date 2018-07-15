خطوة واحدة تفصل ديشامب عن دخول تاريخ المونديال

يسعى المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب خلال المباراة التي ستجمع منتخب بلاده بنظيره الكرواتي اليوم، في نهائي بطولة كأس العالم روسيا 2018، لتدوين اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ المونديال.

ولو نجح ديشامب في قيادة منتخب "الديوك" للتتويج بلقب مونديال روسيا، فسيصبح الشخص الثالث فقط، بعد البرازيلي ماريو زاغالو، والألماني فرانز بيكنباور، الذي يرفع الكأس الذهبية كلاعب ومدرب.

وتوج ديشامب بلقب كأس العالم كلاعب قبل 20 عاما، وبالتحديد عندما كان قائدا لمنتخب فرنسا في مونديال 1998. ويتوجب عليه اليوم أن يقود كتيبة "الديوك" إلى بر الأمان من موقعه كمدرب، ليدخل تاريخ كأس العالم من أوسع أبوابه.

المصدر: وكالات