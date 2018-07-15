أطفال "كهف" تايلاند لن يشاهدوا نهائي مونديال روسيا!

ذكر المستشفى الذي يعالج فيه 12 فتى ومدرب فريقهم لكرة القدم، الذين تم إنقاذهم من كهف تايلاندي غمرته مياه الأمطار أنهم لن يتمكنوا من مشاهدة نهائي كأس العالم، اليوم الأحد، على الهواء.

وقال المسؤول في مستشفى براتشانوكروه في تشيانج راي "بالنظر لإقامة المباراة في موعد متأخر بتوقيتنا، فإننا نريد من الفتية الخلود للراحة وعدم النظر إلى شاشة التليفزيون لوقت طويل، وسيشاهدون النهائي على الأرجح في وقت لاحق".

ورفض المسؤول الكشف عن اسمه لأن غير مسموح له بالتحدث لوسائل الاعلام.

وأمضى 12 عضوا في فريق (وايلد بورز) لكرة القدم ومدربهم أكثر من أسبوعين محاصرين في كهف غمرته المياه في مقاطعة تشيانج راي بشمال تايلاند.

ويتعافى الفتية في المستشفى بعد إنقاذهم الأسبوع الماضي وسيغادرون المستشفى يوم الخميس المقبل.

وتلتقي فرنسا مع كرواتيا في نهائي كأس العالم، اليوم الأحد، في الساعة العاشرة مساء بتوقيت تايلاند.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجه الدعوة إلى الفتية ومدربهم لحضور النهائي في موسكو، لكنهم لم يستطيعوا القدوم لأسباب صحية.

المصدر: رويترز