قبيل نهائي مونديال 2018.. رئيسة كرواتيا تشكر روسيا باللغة الروسية (فيديو)

نشرت رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش مقطع فيديو على حسابها الرسمي في فيسوك، تشكر فيه روسيا باللغة الروسية على الترحيب الحار وحسن الضيافة في المونديال.

وقالت كيتاروفيتش، التي ظهرت في الفيديو مع مجموعة من المشجعين الكروات، على متن الطائرة التي ستقلهم إلى العاصمة موسكو لحضور نهائي مونديال 2018 بين كرواتيا وفرنسا: "تحية للمشجعين الروس.. بالنيابة عن المشجعين الكروات، أشكر روسيا على الترحيب الحار.. أنتم مضيفون رائعون".

ودعت الرئيسة الكرواتية الجماهير الروسية لتشجيع منتخب بلادها في المباراة النهائية التي ستقام اليوم، قبل أن تبدأ بترديد بعض الأهازيج مع المشجعين الذين كانوا برفقتها.

المصدر: نوفوستي