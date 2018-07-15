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مارادونا يحدد مفتاح فوز "الديوك" في المونديال

15 يوليو 2018 | 09:49 GMT
مارادونا يحدد مفتاح فوز "الديوك" في المونديال
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/ Sputnik

حذر الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا من أن كثرة الحديث عن ترشيح المنتخب الفرنسي للفوز بلقب كأس العالم، على حساب كرواتيا قد يأتي ضد مصلحة منتخب الديوك خاصة وأنه سيواجه خصما عنيدا.

وقال مارادونا، في تصريحات تلفزيونية، إن مفتاح فوز فرنسا بلقب كأس العالم هو اللعب بروح الجماعة.

وأشار إلى : "أن الشيء الأكثر أهمية هو تمرير الكرة لكيليان مبابي، على أن يساهم المهاجم أوليفيه جيرو في مساندة خط الدفاع الصلب لبلاده".

وأضاف: "يبدو لي أن الحارس هوغو لوريس قد يكون سلاحا حاسما لفرنسا، وكذلك الحال بالنسبة للاعب الوسط نجولو كانتي، أعتقد أن فرنسا هي الأقرب للقب".

المصدر: DPA

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