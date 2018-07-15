الكوريتان تشكلان فريقا موحدا في بطولة كوريا المفتوحة لتنس الطاولة

تعتزم كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية تشكيل فريق موحد في بطولة كوريا المفتوحة لتنس الطاولة، التي ستستضيفها مدينة "دايجون" في الفترة من 17 إلى 22 يوليو الجاري.

وقالت جمعية كوريا لتنس الطاولة، اليوم الأحد، إنه سيتم تشكيل فريق كوري موحد في منافسات زوجي الرجال والسيدات والزوجي المختلط في بطولة كوريا المفتوحة.

ويعتبر تشكيل فريق كوري موحد في رياضة تنس الطاولة، الثالث من نوعه، حيث كانت الكوريتان قد شكلتا فريقا موحدا في كل من بطولة تشيبا العالمية في عام 1991، وبطولة السويد العالمية في العام الجاري.

ومن المتوقع أن يشارك لي سانغ سو الجنوبي وبارك سين-هيوك الشمالي في منافسات زوجي الرجال، فيما تشارك سو هيو وون الجنوبية وكيم سونغ إي الشمالية في منافسات زوجي السيدات.

وفي منافسات الزوجي المختلط، سيشارك فيها جانغ أو جين الجنوبي وتشا هيو سيم الشمالية، ويو أون تشونغ الجنوبية وبارك سين هيوك الشمالي.

يونهاب