أول تصريح لمدرب بلجيكا بعد برونزية مونديال روسيا

أعرب المدير الفني لمنتخب بلجيكا، الإسباني روبرتو مارتينيز، عن سعادته بالإنجاز التاريخي الذي حققه الشياطين الحمر، بفوزهم بالمركز الثالث، في بطولة مونديال روسيا 2018

وقال روبرتو مارتينيز في تصريحات عقب المباراة: "سعيد جدا بهذا الإنجاز، إنه الأفضل لبلجيكا عبر تاريخها الطويل في كأس العالم، نحن نستحق ذلك، وعلى الجماهير أن تفخر بنا".

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وتابع المدرب: "لقد ظهرنا بشكل جيد طوال البطولة، كما أننا كنا أحد المرشحين لحصد اللقب، كان لدينا 10 لاعبين مختلفين سجلوا أهدافًا، هذا الفريق حطم العديد من الأرقام، نحن على الطريق الصحيح".

واختتم روبرتو مارتينيز تصريحاته، قائلا: "منافسنا كان عنيدا جدا، وكان لديه العديد من الفرص اليوم، كان بإمكانه تسجيل 4 أو 5 أهداف، لكننا كنا يقظين، وحافظنا على نظافة الشباك".

وقاد المدرب روبرتو مارتينيز منتخب بلجيكا "الشياطين الحمر" إلى انتزاع المركز الثالث من نظيره الإنجليزي، بفوزه عليه بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، على ملعب "كريستوفسكي" في مدينة سان بطرسبورغ.

المصدر: وكالات