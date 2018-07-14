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مونديال روسيا 2018 .. العالم بانتظار "المباراة الذهبية" اليوم

14 يوليو 2018 | 21:04 GMT
مونديال روسيا 2018 .. العالم بانتظار "المباراة الذهبية" اليوم
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/ AFP

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في جميع أصقاع العالم، على أحر من الجمر، انطلاق المباراة النهائية لبطولة كأس العالم "روسيا 2018"، مساء الأحد، على ملعب "لوجنيكي"، في العاصمة موسكو.

وسيطلق حكم الساحة الدولي الأرجنتيني نيسترو بيتايا صافرة بداية "نهائي الحلم الذهبي"، في تمام الساعة (15:00) بتوقيت غرينيتش، و(18:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

 ويتمنى البعض رؤية بطل جديد يحمل كأس العالم لأول مرة، وخاصة جماهير منتخب كرواتيا، الذي سيصبح في حال فوزه، تاسع منتخب يرفع الكأس الذهبية في تاريخ البطولة العالمية.

بينما يأمل عشاق منتخب "الديوك الفرنسية"، أن تبقى قائمة المتوجين باللقب كما هي، مع إضافة اللقب الثاني لفرنسا، بعد مونديال 1998.

وسيحاول المنتخب الكرواتي الثأر لهزيمته المؤثرة  أمام منتخب "الديوك" في الدور قبل النهائي لمونديال فرنسا 1998، ومعانقة الكأس الذهبية للمرة الأولى في تاريخه.

أما فرنسا فتمني النفس بالفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخها، وبالتالي الانضمام إلى نادي "النجمتين"، إلى جانب كل من الأرجنتين (1978 و1986)، والأوروغواي (1930 و1950).

المصدر: RT

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