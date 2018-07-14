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هازارد يلوح بالرحيل ويكشف وجهته المفضلة

14 يوليو 2018 | 19:53 GMT
هازارد يلوح بالرحيل ويكشف وجهته المفضلة
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Toru Hanai / Reuters

ألمح نجم منتخب بلجيكا، إيدين هازارد، إلى إمكانية مغادرة تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، عقب فوز منتخب بلاده بالمركز الثالث، في كاس العالم "روسيا 2018".

وقال إيدين هازارد، في تصريحات صحفية عقب فوز منتخب بلاده على إنجلترا (2-0)، اليوم السبت: "بعد 6 سنوات رائعة في تشيلسي، ربما حان الوقت لاكتشاف أشياء مختلفة".

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وأضاف النجم البلجيكي: "بالتأكيد بعد نهائيات كأس العالم، يمكنني أن أقرر ما إذا كنت أريد البقاء أو الذهاب، لكن تشيلسي سوف يتخذ القرار النهائي، إذا أرادوا السماح لي بالذهاب، فالجميع يعرف وجهتي المفضلة".

وذكرت تقارير إعلامية أن إدارة نادي ريال مدريد تستعد لتقديم عرض رسمي إلى تشيلسي، من أجل إقناعه بالتخلي عن نجمه إيدين هازارد، لتعويض الثغرة التي تركها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بانتقاله إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وارتبط اسم هازارد بالفريق الملكي منذ عدة أشهر، وأصبح من أهم المطلوبين بالنسبة للجماهير المدريدية، بعد تألقه في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا، وخاصة بعد الرحيل المفاجئ لرونالدو إلى اليوفي.

.وتشير تقارير إعلامية إلى أن ريال مدريد مستعد لدفع 165 مليون يورو، بينما تشيلسي لن يتنازل عن نجمه البلجيكي بأقل من 200 مليون يورو.

المصدر: وكالات 

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