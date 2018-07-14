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العملاق دجوكوفيتش يقهر الماتادور نادال ويبلغ نهائي ويمبلدون

14 يوليو 2018 | 14:56 GMT
العملاق دجوكوفيتش يقهر الماتادور نادال ويبلغ نهائي ويمبلدون
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Toby Melville / Reuters

تأهل العملاق الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون الإنجليزية للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 16 مليون دولار.

وجاء صعود العملاق الصربي، المصنف 12، على حساب الإسباني رافائيل نادال، المصنف ثانيا، إثر فوزه عليه بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(3-6) و(7-6) و(3-6) و(10-8)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت.

وضرب نوفاك دجوكوفيتش، الفائز بلقب بطل ويمبلدون ثلاث مرات، موعدا في النهائي مع الجنوب إفريقي، كيفن أندرسون، الذي تغلب بدوره على العملاق الأمريكي جون إيسنر، بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين أيضا، بواقع: (7-6) و(6-7) و(6-7) و(6-4) و(26-24)، في مباراة ماراثونية، هي الأطول على الإطلاق للفردي في الدور ما قبل النهائي في ويمبلدون، واستمرت لمدة 6 ساعات و36 دقيقة.

المصدر: "sportbox.ru"

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