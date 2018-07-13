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شاهد.. مقاتل يرغم منافسه على الاستسلام بضربة مزدوجة

الرياضة

شاهد.. مقاتل يرغم منافسه على الاستسلام بضربة مزدوجة
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أجبر المقاتل الكوستاريكي آرييل سيكستون منافسة الياباني كوت سيمويسي على الاستسلام، خلال النزال، الذي جمعهما ضمن دورة "ONE FC" للفنون القتالية المختلطة (MMA)، في كوالالمبور.

وبدأ المقاتل الكوستاريكي، وهو مستلق على ظهره على الحلبة، في الجولة الثالثة، بلي ذراع خصمه، وبعد أن وجه ضربة قوية إلى بطنه فوق الحزام بقليل، ليحكم سيطرته وينجح في تثبيت يد الياباني، الذي اضطر للإعلان عن استسلامه.

وحقق آرييل سيكستون، بذلك انتصاره الثاني عشر خلال مسيرته الاحترافية، حتى الآن، مقابل أربع خسائر.

بينما تلقى كوت سيمويسي الهزيمة السادسة، مقابل، 21 انتصارا، حتى الآن، في مسيرته الاحترافية.

المصدر: "lenta.ru" 

// 26.06.2018 по тикету 15478

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