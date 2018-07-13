كوادرادو لا يمانع بالتخلي عن الرقم 7 لرونالدو

أكد لاعب الوسط الكولومبي، خوان كوادرادو، أنه لا يمانع بالتخلي عن الرقم 7 الذي يحمله في يوفنتوس الايطالي، للمهاجم البرتغالي الجديد كريستيانو رونالدو.

وأعلن يوفنتوس بطل إيطاليا لكرة القدم في المواسم السبعة الماضية، الثلاثاء، تعاقده مع رونالدو بعد أن قاد ريال مدريد الإسباني، لأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري المحلي في تسعة مواسم أمضاها في صفوفه.

وحمل القميص الذي ارتداه رونالدو الرقم 7 منذ انتقاله من لشبونة البرتغالي الى مانشستر يونايتد في 2003 وحتى الآن، حتى أنه أطلق شعار "سي آر 7" الخاص به، الذي يرمز إلى الحرفين الأولين من اسمه واسم عائلته ورقم قميصه.

وقال كوادرادو في مؤتمر صحافي في بوغوتا "نعرف ما يمثله قميصه وليس لدي أي مشكلة (في التخلي عن الرقم 7)".

وتابع "الأهم بالنسبة لي هو أن أتدرب بجد وأكون مستعدا حين يطلب مني المدرب الدخول إلى الملعب، والذي سيكون الآن مع (الرقم) 588".

وكان كوادرادو أرسل، الأربعاء، رسالة ترحيب إلى رونالدو يلمح فيها إلى أنه سيتخلى عن الرقم 7.

ويبدو النجم الكولومبي أكثر اهتماما بقدرات رونالدو من الرقم الذي يظهر على قميصه بقوله "سيجلب الكثير ليوفنتوس مع شغفه من أجل الفوز"، مضيفا "أنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، ومع خبرته وما قام به فإنه سيساعدنا كثيرا".

المصدر: أ ف ب