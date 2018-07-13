الفيفا يكشف ألوان كرواتيا وفرنسا في نهائي المونديال

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، عما سيرتديه طرفا نهائي كأس العالم 2018، فرنسا وكرواتيا، عندما يلتقيان، الأحد المقبل.

وأوضح "فيفا" أن المنتخب الكرواتي سيرتدي زيه التقليدي، المكون من مربعات حمراء وبيضاء مثل رقعة الشطرنج، بينما سيلعب المنتخب الفرنسي بقميصه الأزرق التقليدي.

ويعتبر زي المنتخب الكرواتي الأساسي أكثر شهرة، ويمكن تذكره بسهولة، لكن بسبب تصادم الألوان، لم يلعب به الفريق سوى مرة واحدة في البطولة، خلال الفوز على نظيره النيجيري.

وبعد ذلك، ارتدى المنتخب الكرواتي زيه الأزرق الداكن، وحقق انتصارات على الأرجنتين، وآيسلندا، والدنمارك، وروسيا، وإنجلترا.

وتعبر المربعات الحمراء والبيضاء عن الفخر الوطني في كرواتيا، وبعد الفوز على المنتخب الإنجليزي في الدور ما قبل النهائي، تم تصوير جميع أعضاء حكومة رئيس الوزراء، أندريه بلينكوفيتش، مرتدين القمصان التقليدية للمنتخب.

المصدر: DPA