تأجيل صرف مستحقات مدرب مصر بسبب تقرير كأس العالم 2018

قرر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل صرف 90 ألف دولار مرتب شهر يونيو الماضي للجهاز الفني السابق لمنتخب الفراعنة، حتى بعد اجتماع مجلس الإدارة، يوم 22 يوليو الجاري.

وجاء قرار مجلس إدارة الاتحاد، لحين مناقشة تقرير كأس العالم، الذي قدمه كل من المدير الفني السابق للمنتخب الأرجنتيني هيكتور كوبر، ومدير المنتخب السابق إيهاب لهيطة، لمعرفة حقيقة حدوث انفلات من عدمه ضمن معسكر الفراعنة خلال كأس العالم 2018، في روسيا.

واحتل منتخب الفراعنة المركز الرابع والأخير ضمن مجموعته، في المونديال، بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية أمام كل من، الأوروغواي (0-1)، روسيا (1-3)، والسعودية (1-2)، على الترتيب.

وترددت أنباء عن انشغال اللاعبين بالتسجيل مع القنوات الفضائية وتصوير إعلانات في فندق الإقامة سواء بمدينة غروزني، أو غيرها من المدن الروسية، وعدم انصياع بعض اللاعبين بعدم التسجيل مع إحدى القنوات الفضائية غير المتعاقدة مع اتحاد الكرة، إلى جانب حقيقة وجود بعض الفنانين في غرف اللاعبين وتحديداً قبل مباراة روسيا، وهل توجد اتهامات للاعبين المتسببين بفوضى داخل معسكر المنتخب من عدمه.

وكان إيهاب لهيطة وهيكتور كوبر قد سلما تقريرهما إلى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، خلال سفره إلى روسيا لحضور مباريات دور الـ 8 لكأس العالم، وهو ما تتم مناقشته وعرض ما فيه على الأعضاء.

المصدر: وكالات