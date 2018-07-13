المدرب جيرارد يحقق الفوز في أول مباراة رسمية

شعر ستيفن جيرارد مدرب رينجرز بالرضا بعد الفوز 2-0 على سكوبي في مباراته الرسمية الأولى مع الفريق.

وتحدث جيرارد قائلا: "ما زال هناك الكثير من العمل" في مواجهة الإياب في الدور الأول لتصفيات الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأحرز الجناح جيمي ميرفي، والمدافع جيمس تافرنيير، هدفين ليقودا رينجرز للفوز على ضيفه المغمور باستاد ايبروكس، أمس الخميس، لكن جيرارد قائد

إنجلترا وليفربول السابق لم يكن راضيا عن عدم حسم المواجهة في مباراة الذهاب.

وقال المدرب البالغ عمره 38 عاما لموقع النادي الرسمي في الانترنت "أنا راض عن النتيجة والأداء نسبيا"، "أعتقد أن هناك العديد من الإيجابيات في المباراة... لكن الأمر المقلق الوحيد هو أننا لم نستطع الفوز بسهولة وحسم المواجهة قبل مباراة الإياب".

وأضاف: "أعتقد أننا صنعنا العديد من الفرص لتحقيق فوز مقنع لكن المواجهة لم تحسم بعد، وأمامنا الكثير من العمل".

ويسافر رينجرز إلى مقدونيا لخوض مباراة الإياب، يوم الثلاثاء، ثم يخوض مباراة ودية ضد ويغان أتليتيك، قبل أن يفتتح مشواره في الدوري الإسكتلندي ضد أبردين، في الخامس من أغسطس.

المصدر: رويترز

