شاهد.. تدريبات عسكرية شاقة لمنتخب إنجلترا مع قوات "المارينز"

خاض لاعبو منتخب إنجلترا لكرة القدم، تجربة "فريدة" من نوعها في التدريبات تحضيرا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن المدرب الإنجليزي، غاريث ساوثغيت، سافر مع لاعبي منتخب بلاده في عطلة أسبوعية إلى أحد معسكرات المارينز البريطانيين في إحدى الغابات، ليتدربوا مع رجال الجيش الأعلى كفاءة في البلاد.

واشرف رجال المارينز على التدريبات الجماعية للاعبي منتخب "الأسود الثلاثة"، الذين ارتدوا ملابس المارينز ليتدربوا في الماء والوحل، كما لو أنهم يستعدون لعملية عسكرية.

وخسر منتخب "الأسود الثلاثة" في الدور ما قبل النهائي للمونديال أمام نظيره الكرواتي (1-2) بعد التمديد، وبالتالي سيكتفي بالمنافسة على المركز الثالث، يوم غد السبت، ضد منتخب بلجيكا.

المصدر: وكالات