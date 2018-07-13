كل شيء

شاهد.. تدريبات عسكرية شاقة لمنتخب إنجلترا مع قوات "المارينز"

13 يوليو 2018 | 15:12 GMT
شاهد.. تدريبات عسكرية شاقة لمنتخب إنجلترا مع قوات "المارينز"
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kied
Sportium/youtube

خاض لاعبو منتخب إنجلترا لكرة القدم، تجربة "فريدة" من نوعها في التدريبات تحضيرا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن المدرب الإنجليزي، غاريث ساوثغيت، سافر مع لاعبي منتخب بلاده في عطلة أسبوعية إلى أحد معسكرات المارينز البريطانيين في إحدى الغابات، ليتدربوا مع رجال الجيش الأعلى كفاءة في البلاد.

واشرف رجال المارينز على التدريبات الجماعية للاعبي منتخب "الأسود الثلاثة"، الذين ارتدوا ملابس المارينز ليتدربوا في الماء والوحل، كما لو أنهم يستعدون لعملية عسكرية.

وخسر منتخب "الأسود الثلاثة" في الدور ما قبل النهائي للمونديال أمام نظيره الكرواتي (1-2) بعد التمديد، وبالتالي سيكتفي بالمنافسة على المركز الثالث، يوم غد السبت، ضد منتخب بلجيكا.

المصدر: وكالات

مشهور في المجتمع
شاهد.. تدريبات عسكرية شاقة لمنتخب إنجلترا مع قوات "المارينز"
13 يوليو 2018 | 15:12 GMT
بعد تأهل بلاده إلى نهائي المونديال.. كرواتي استحق لقب "أتعس" لاعب في العالم
13 يوليو 2018 | 15:10 GMT
لحظات فرح ولحظات بكاء في مونديال روسيا
13 يوليو 2018 | 14:45 GMT
قط تتنبأ بالفائز من نهائي المونديال
13 يوليو 2018 | 14:40 GMT
بوتين يسلم أمير قطر راية رمزية لتنظيم مونديال 2022
13 يوليو 2018 | 14:06 GMT
ماكرون يفاجئ لاعبين فرنسيين اثنين قبيل نهائي مونديال روسيا
13 يوليو 2018 | 13:25 GMT
ريال مدريد يرصد 35-50 مليون يورو لحماية عرينه
13 يوليو 2018 | 13:23 GMT
ماركا: ريال مدريد يريد استعادة أحد نجومه
13 يوليو 2018 | 12:53 GMT
"فيفا" يعلق على السقوط المتكرر لنيمار في مونديال روسيا
13 يوليو 2018 | 12:52 GMT
إنفانتينو: بحث زيادة منتخبات مونديال 2022 في الأشهر المقبلة
13 يوليو 2018 | 12:06 GMT
"الفيفا" يتدخل لمنع تصوير المشجعات المثيرات في مونديال روسيا
13 يوليو 2018 | 11:58 GMT
رسميا.. تشيلسي يعلن رحيل مدربه كونتي
13 يوليو 2018 | 11:30 GMT
مواجهة إنجليزية-بلجيكية على المركز الثالث وصراع خاص بين كين ولوكاكو
13 يوليو 2018 | 10:48 GMT
رئيس "الفيفا": مونديال روسيا الأفضل في التاريخ
13 يوليو 2018 | 10:04 GMT
رئيس "اليويفا" منذهل لحسن تنظيم مونديال روسيا
13 يوليو 2018 | 09:35 GMT
ريال مدريد يرصد مبلغا ضخما لضم خليفة رونالدو
13 يوليو 2018 | 08:51 GMT
معلول يرحل عن منتخب تونس لتدريب الدحيل القطري
13 يوليو 2018 | 07:33 GMT
نهر باسم صلاح في روسيا
12 يوليو 2018 | 23:34 GMT
كواريزما يرفض عرضا مغريا من الهلال السعودي
12 يوليو 2018 | 22:23 GMT
رسميا.. الفيفا يعلن النتائج النهائية لفحص المنشطات في مونديال روسيا
12 يوليو 2018 | 19:49 GMT
مدرب كرواتيا.. من زعيم السعودية إلى زعيم الإمارات
12 يوليو 2018 | 19:33 GMT
مونديال روسيا 2018 سيختتم بصافرة البروفيسور بيتانا كما بدأ
12 يوليو 2018 | 19:24 GMT
شاهد.. رد فعل المشجعين الإنجليز بعد خسارة منتخبهم أمام كرواتيا
12 يوليو 2018 | 17:54 GMT
مدرب منتخب كرواتيا يكشف سر بلوغه نهائي مونديال 2018
12 يوليو 2018 | 17:29 GMT
ما هو سبب نهاية أسماء لاعبي كرواتيا بـ"إيتش"؟
12 يوليو 2018 | 17:20 GMT
قطر تروج لمونديال 2022 وسط موسكو
12 يوليو 2018 | 16:48 GMT
الطريق إلى النهائي بالأرقام
12 يوليو 2018 | 16:13 GMT
رسميا.. برشلونة يبرم ثاني صفقاته استعدادا للموسم الجديد
12 يوليو 2018 | 15:40 GMT
الإعلامي أيمن جادة يتحدث لـRT عن (‬‬beoutQ) ومونديالي روسيا وقطر
12 يوليو 2018 | 15:29 GMT
كرواتيا تنتزع "كعكة" ضخمة بعد بلوغها نهائي مونديال 2018
12 يوليو 2018 | 15:16 GMT
ذكريات طيبة لدى مشجعي مونديال روسيا
12 يوليو 2018 | 15:08 GMT
القديس كاسياس يوجه رسالة ثناء لرونالدو
12 يوليو 2018 | 14:48 GMT
رئيسة كرواتيا تعبر عن مشاعرها بتغريدة "عاطفية" عقب الفوز على إنجلترا
12 يوليو 2018 | 13:40 GMT
رئيسة كرواتيا تقدم هدايا قيمة لترامب وماي
12 يوليو 2018 | 13:28 GMT
ريال مدريد يهنئ طرفي نهائي مونديال روسيا 2018
12 يوليو 2018 | 13:21 GMT
الحكومة الكرواتية تحتفل بتأهل منتخب بلادها لنهائي كأس العالم
12 يوليو 2018 | 12:16 GMT
بغينتشك مدربا جديدا لمنتخب بولندا
12 يوليو 2018 | 12:04 GMT
تشورلوكا أول لاعب ينشط في الدوري الروسي يبلغ نهائي المونديال
12 يوليو 2018 | 11:43 GMT
أسطورة مانشستر يكشف سبب رحيل رونالدو عن الريال
12 يوليو 2018 | 10:52 GMT
مارسيلو يودع رونالدو برسالة حزينة وصورة مؤثرة!
12 يوليو 2018 | 10:22 GMT