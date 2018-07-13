"فيفا" يعلق على السقوط المتكرر لنيمار في مونديال روسيا

أدلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، برأيه حول السقوط المتكرر للنجم البرازيلي نيمار في مباريات كأس العالم "روسيا 2018".

وتحدث إنفانتينو قائلا: "أولا نيمار لاعب عظيم، وهو شيء يجب أن نعترف به وهو موهوب بشكل كبير.

وعندما أقف أمام مثل هؤلاء اللاعبين لا أستطيع قول أي شيء سيئ، وهو واحد من الأساطير المشهورة في كرة القدم، وأعتقد أنه سيكون أمامه مستقبل كبير".

إجابة إنفانتينو جاءت ردا على سؤال أحد الصحفيين حول سقوط البرازيلي المتكرر بالإضافة لمحاولة تمثيله السقوط.

وودع المنتخب البرازيلي منافسات البطولة من الدور الربع النهائي بخسارته أمام المنتخب البلجيكي بهدفين لهدف.

المصدر: وكالات