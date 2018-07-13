إنفانتينو: بحث زيادة منتخبات مونديال 2022 في الأشهر المقبلة

أكد رئيس "الفيفا" جاني إنفانتينو أن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022 إلى 48، ستبحث في الأشهر المقبلة. جاء ذلك في مؤتمر صحافي قبل يومين من ختام مونديال روسيا.

وقال الرئيس السويسري للاتحاد الدولي لكرة القدم: "سنبحث هذا الأمر في الأشهر المقبلة، مع القطريين بالدرجة الأولى، ولاحقا ستكون ثمة فرصة لبحث الأمر مع كل الأطراف المعنية".

ومن المقرر أن يكون مونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أول مونديال يشارك فيه 48 منتخبا بدلا من 32. إلا أن اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" تقدم في الأشهر الماضية باقتراح لزيادة عدد المنتخبات بدءا من قطر 2022، بدلا من الانتظار حتى 2026.

واعتبر إنفانتينو في تصريحات سابقة أن هذا الطرح مثير للاهتمام، مشددا في الوقت نفسه على أن تطبيقه يرتبط بموافقة قطر بالدرجة الأولى، لأن الاتفاق المبرم بينها وبين الفيفا ينص على تنظيمها مونديالا بـ 32 منتخبا.

ولم يبحث الفيفا في مؤتمره الأخير الذي عقد قبيل انطلاق المونديال الروسي في يونيو، زيادة عدد المنتخبات في مونديال 2022. وفي حين لم يحدد الاتحاد موعدا نهائيا لاتخاذ قرار بهذا الشأن، أشار إنفانتينو إلى أن هذا الأمر يجب أن يحسم "قبل انطلاق مباريات التصفيات" المؤهلة، والتي عادة ما تنطلق قبل عامين من موعد البطولة.

وأكد إنفانتينو أن المونديال القطري سيقام في الفترة الممتدة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر، بدلا من الموعد المعتاد للبطولة في الصيف، نظرا للظروف المناخية في الدولة الخليجية.

وشدد رئيس الاتحاد الدولي على أن "البطولات الوطنية (التي تقام بين أواخر فصل الصيف وأواخر الربيع) أبلغت بهذا القرار، وهو قرار جيد لأنه لا يمكن لعب كرة القدم في قطر في يونيو أو يوليو".

المصدر: أ ف ب