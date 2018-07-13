معلول يرحل عن منتخب تونس لتدريب الدحيل القطري

أعلن نادي الدحيل القطري لكرة القدم أمس، تعيين التونسي نبيل معلول مدربا له، غداة طلب الأخير من اتحاد بلاده فسخ عقده مع منتخب "نسور قرطاج" الذي قاده في نهائيات مونديال روسيا.

وجاء في بيان للدحيل أنه قرر التعاقد مع معلول "ليكون مديرا فنيا جديدا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا للجزائري جمال بلماضي، الذي اعتذر عن مواصلة مشواره مع النادي لأسباب خاصة".

وجاء بيان النادي القطري بعيد بيان للاتحاد التونسي، أعلن فيه "الموافقة على فسخ العقد الرابط بين الجامعة (الاتحاد) التونسية لكرة القدم والمدرب نبيل معلول بالتراضي"، وذلك غداة تقدم المدرب بطلب بهذا الشأن.

وخرج المنتخب التونسي تحت قيادة معلول من الدور الأول في مونديال روسيا، بخسارته في المجموعة السابعة أمام إنجلترا (1-2)، وبلجيكا (2-5)، وفوز على بنما (2-1).

المصدر: وكالات