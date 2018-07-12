كواريزما يرفض عرضا مغريا من الهلال السعودي

ذكرت تقارير إعلامية، بأن البرتغالي ريكاردو كواريزما، لاعب فريق بيشكتاش التركي، رفض العديد من العروض المغرية، من أندية في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى الصين.

وقالت صحيفة "حرييت" التركية، إن كواريزما، الذي يقضي إجازته السنوية في أعقاب خروجه مع منتخب بلاده البرتغال من مونديال روسيا 2018، رفض عروضا بقيمة تصل إلى أكثر من 3 أضعاف ما يقدمه له ناد تركي.

وأبرز هذه العروض هو ما قدمه نادي الهلال السعودي، الذي عرض عليه راتبا سنويا يصل إلى 7-10 ملايين يورو.

وكان رد كواريزما، الذي يحصل على راتب سنوي بقيمة مليوني يورو، في نادي بيشكتاش، هو أن المال ليس مهما بالنسبة له، ما يبحث عنه هو السلام والراحة، وهو مرتاح كثيرا في تركيا، ولا يفكر في الرحيل.

الجابر ينفي رغبة الهلال في التعاقد مع كواريزما

نفى رئيس نادي الهلال السعودي سامي الجابر التقارير التي تم تداولها الأسبوع الماضي في الصحف البرتغالية وغيرها حول رغبة إدارة ناديه في التعاقد مع ريكاردو كواريزما.

وقال الجابر في هذا الصدد إن ما يتم تداوله بهذا الشأن غير صحيح، وفي فترة الانتقالات تنتشر العديد من الأخبار، بعضها يكون صحيحا والبعض الآخر ليس كذلك، مؤكدا أنه لا يوجد أي اهتمام لنادي الهلال بالتعاقد مع الدولي البرتغالي.

المصدر: وكالات