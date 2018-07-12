السعودية تعلق على بيان "الفيفا" بخصوص القرصنة و"Biensport"

رحبت السعودية، بإعلان الفيفا، تكليف محام محلي لاتخاذ إجراءات قانونية في المملكة لمكافحة القرصنة المسماة شبكة "بي أوت كيو" التي تواصل بث مباريات مونديال روسيا بشكل غير قانوني.

وقالت وزارة الاعلام في السعودية، خلال بيان لها، اليوم الخميس: "إن هذه الخطوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ستأتي لتستكمل الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية في مكافحة أنشطة (بي أوت كيو) وكذلك بث قناة "بي إن سبورتس" غير القانوني داخل المملكة. وتعزز هذه الجهود وغيرها التزام حكومة المملكة العربية السعودية في حماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة.

وأضافت: "ورغم أن عمليات البث المقرصن من قبل شبكة (بي أوت كيو) موجودة في المملكة العربية السعودية، إلا أننا ندرك أيضا أن البث المقرصن هذا، وأجهزة الاستقبال الخاصة بالشبكة التي تقف خلفه، متوفران أيضا في دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك قطر وأوروبا الشرقية. ومع ذلك، فإن تقارير إعلامية تفتقد للمسؤولية والمهنية تواصل الربط بشكل خاطئ وغير عادل بين المملكة العربية السعودية وقرصنة (بي أوت كيو)".

وأوضحت: "إن وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية تدرك بأن قناة (بي إن سبورتس) تقف وراء هذا الربط الكاذب والمسيء بين المملكة وعمليات القرصنة. بي ان سبورتس هي إحدى فروع شبكة الجزيرة الإعلامية التي قامت بتنظيم حملة تشهير إعلامية مغرضة ضد المملكة العربية السعودية".

وفيما يلي النص الكامل للبيان الصادر من وزارة الإعلام في السعودية، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":

وزارة الإعلام ترحب بالإعلان الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.https://t.co/ZOY5ixrSYT — وزارة الإعلام (@media_ksa) 12 июля 2018 г.

المصدر: "media.gov.sa"