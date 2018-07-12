// 26.06.2018 по тикету 15478
أنباء عن إقالة أنطونيو كونتي من تدريب تشيلسي
Reuters
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أكدت مصادر صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي أقال مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي بعد موسمين قضاهما مع "البلوز" وفاز خلالهما بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" وكأس الاتحاد.
ووفق مصادر صحفية، فإن لاعبي الفريق منحوا استراحة من التدريبات المسائية، اليوم الخميس، بعد إطلاعهم على قرار النادي بالاستغناء عن خدمات كونتي.
ويتوقع أن يعلن النادي اللندني عن تعيين إيطالي آخر هو ماوريسيو ساري كمدرب جديد.
المصدر: وكالات
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