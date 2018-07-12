 
مباشر

أنباء عن إقالة أنطونيو كونتي من تدريب تشيلسي

الرياضة

أنباء عن إقالة أنطونيو كونتي من تدريب تشيلسي
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ki8c

أكدت مصادر صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي أقال مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي بعد موسمين قضاهما مع "البلوز" وفاز خلالهما بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" وكأس الاتحاد.

ووفق مصادر صحفية، فإن لاعبي الفريق منحوا استراحة من التدريبات المسائية، اليوم الخميس، بعد إطلاعهم على قرار النادي بالاستغناء عن خدمات كونتي.

ويتوقع أن يعلن النادي اللندني عن تعيين إيطالي آخر هو ماوريسيو ساري كمدرب جديد.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قمة الناتو.. ترامب يهدد فهل رضخ الحلف؟