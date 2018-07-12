سيرينا تتربص مجددا بكيربر في نهائي ويمبلدون.. فيديو

ضربت اللاعبة الأمريكية سيرينا وليامز موعدا مع الألمانية أنجليك كيربر، في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى، البالغ جوائزها أكثر من 16 مليون دولار.

وجاء تأهل سيرينا وليامز، المصنفة 25، على حساب الألمانية الأخرى، جوليا جورجيس، المصنفة 13، إثر تغلبها عليها بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (7-5) و(6-3) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، في الدور قبل النهائي.

وكانت أنجليك كيربر، المصنفة 11، قد بلغت النهائي على حساب اللاتفية يلينا أوستابينكو، بفوزها عليها بمجموعتين متتاليتين أيضا، وبنتيجة واحدة: (6-3) و(6-3).

وتوجت سيرينا وليامز (36 عاما)، 7 مرات بلقب بطلة ويمبلدون، و23 لقبا ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سليم"، وهو رقم قياسي.

وأحرزت اللاعبة الأمريكية المخضرمة، آخر مرة لقب بطلة ويمبلدون في عام 2016، وبالذات على حساب أنجليك كيربر (30 عاما)، الفائزة بلقبين كبيرين حتى الآن في مسيرتها، اللذين كانا في بطولة أستراليا المفتوحة على ملاعب ملبورن، ثم بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز عام 2016.

المصدر: "twitter/WTA"