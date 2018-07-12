رسميا.. برشلونة يبرم ثاني صفقاته استعدادا للموسم الجديد

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم،عن تعاقده رسميا مع المدافع الفرنسي كليمان لانغليه من إشبيلية، مقابل 35.9 مليون يورو، وذلك في إطار استعداداته لخوض منافسات الموسم الجديد.

وجاء في بيان نشره برشلونة عبر موقعه الرسمي: "سيوقع اللاعب الفرنسي لانغليه عقدا مع النادي للأعوام الخمسة المقبلة، حتى 30 يونيو 2023".

وأكد النادي الكتالوني أنه حدد بند تحرير لاعبه الجديد بـ"300 مليون يورو"، في ثاني تعاقداته للموسم المقبل بعد لاعب الوسط البرازيلي آرثو ميلو.

وانضم لانغليه (23 عاما) إلى إشبيلية في يناير 2017 قادما من نانسي الفرنسي، وسيلعب في برشلونة إلى جانب مواطنه صامويل أومتيتي، الذي مدد عقده مع النادي.

وخاض لانغليه 53 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، وسجل أربعة أهداف.

المصدر: وكالات