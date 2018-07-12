الإعلامي أيمن جادة يتحدث لـRT عن (‬‬beoutQ) ومونديالي روسيا وقطر

أجرت قناة RT لقاء مع الإعلامي الشهير أيمن جادة أكد خلاله أنه ستتم ملاحقة قراصنة البث (‬‬beoutQ) قانونيا، وتطرق في حديثه إلى تقييمه لمونديال روسيا، وتوقعاته لمونديال قطر 2022 .

الإعلامي أيمن جادة صحفي ومقدم برامج رياضية في شبكة "beIN sports" ما هي الأسباب الكامنة وراء إطلاق القنوات الرياضية "بي آوت كيو" والتي تبث محتوى بصورة غير قانوني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟

لا بد أن ندخل في عقول الذين قاموا بذلك لكي نعلم ماهي الأسباب، لكن بالتأكيد النجاح هو أحد الأسباب لأن النجاح دائما يغري الصدور ويثير الغيرة ويؤجج أحيانا الأحقاد، وخصوصا في عالمنا العربي للأسف

أنا لا أدري لماذا حدث ذلك ولكن أن تتم عملية التشفير أو القرصنة على نطاق واسع ورسمي، ويتم توزيعه بشكل معلن فهو حدث غير مسبوق.

ماهي الطرق القانونية التي تتبعونها لمحاسبة القنوات الناشطة في القرصنة؟

مجموعة "بي أن الإعلامية" قامت بإجراءات قانونية عديدة، الفيفا ومعظم الاتحادات الدولية والاتحادات القارية والألعاب الأخرى، استنكرت ذلك بشدة لمنع هذا الأمر ولإغلاق مثل هذه القنوات.

أما من الناحية القانونية بصراحة، أنا غير منغمس بها كثيرا بحكم عملي في المجال الإعلامي ولكن حسب علمي هناك متابعة مع شركات محاماة دولية، وبالطبع عندما تتحدث عن دول يختلف الأمر عن الأفراد والمؤسسات الخاصة، لكن في نهاية القصة عندما يأخذ الموضوع الجانب الرسمي أو الجانب المعلن في التوزيع أو في عملية سرقة المحتوى فإن هذا له إجراءاته ... الإجراءات القانونية متعددة وأقرب مثال عليها ما حدث مؤخرا مع مؤسسة عربية في السويد (أتحفظ على تسميتها من أجل النواحي القانونية) تم تغريمها بمبلغ حوالي 20 مليون دولار جزء منها يدفع لمجموعة "بي إن الإعلامية" والجزء الآخر لشركة أخرى في ألبانيا تملك حقوق جزئية لما كان يبث في السويد. هذه القناة أخذت بثنا بالكامل وأعادت بثه في السويد لمشتركين عرب وبالتالي تم تغريمها ويبدو أنها أشهرت إفلاسها، وبالتالي نعم هناك إجراءات قانونية وهناك عقوبات مالية، والسبب هو أننا في عالم تحكمه القوانين.

كإعلامي مخضرم، خاصة وأنك عايشت وغطيت 4 بطولات سابقة في كأس العالم وهذه هي البطولة الخامسة... ماهي انطباعاتك عن النسخة الحالية من بطولة كأس العالم روسيا 2018 من الناحية التنظيمية والفنية، وكذلك ما الذي ميز مونديال روسيا عن سابقيه؟

من الناحية التنظيمية أعتقد هذه أفضل نسخة من كأس العالم، وأجمل ما في البطولة هو أنك لا تشعر بالجهد التنظيمي والأمني أمامك.

في البطولات السابقة لكأس العالم كانت الفنادق إذا نزلت بها بعض المنتخبات تحاط بعربات مصفحة، وبآليات الشرطة، وكانت هناك إجراءات أمنية صارخة ومزعجة تؤثر على عملنا الإعلامي، ومثل هذه الأمور لم نشعر بها في روسيا، مع التأكيد بأن هناك ضبط أمني ممتاز ولكن بشكل سهل، وسلس، وبشكل خفي إلى حد كبير لم يضايق أحدا ..

لكن ما ميز هذه البطولة من الناحية الفنية هي أنها كانت غريبة من خلال سقوط معظم الكبار، وربما توقيت كأس العالم أصبح موضع تفكير لأن الأندية الكبيرة في أوروبا وعندما ترهق لاعبيها بدوريات طويلة وبدوري أبطال أوروبا تصل الفرق والمنتخبات أو اللاعبون إلى كأس العالم وهم منهكون وهذا أدى إلى تأثر المستويات.. شاهدنا فرق غير قادرة على مجارات النسق وشاهدنا كذلك فرق غير متوقعة تصل إلى مراحل متقدمة، بسبب كل ذلك أنا اعتقد أن النسخة القادمة من كأس العالم ستقام تقريبا في الشتاء وقد يصبح هذا هو الموعد الأفضل فنيا في كأس العالم.

روسيا كما سبق وقلت أعادت اكتشاف نفسها وأعادت تقديم صورتها للعالم، والعالم اكتشف روسيا من جديد.. وأستشهد بقول لأحد الزملاء : "روسيا فازت بكأس العالم قبل أن نصل إلى المباراة النهائية".

ما رأيك بمستوى المنتخبات المشاركة عموما والعربية خصوصا ؟

بالنسبة للمنتخبات العربية التي شاركت في هذه النسخة من المونديال، أعتقد بصراحة قياسا للموجود لم يكن بالإمكان أفضل مما كان، هذه مستوياتنا وكما يقال هذه بضاعتنا ردت إلينا...

ولكن في نفس الوقت، يجب ألا ننسى تصنيف منتخباتنا العربية بأنه متأخر، ومستوياتها متواضعة وهي متأهلة من قارات أضعف (آسيا وأفريقيا)، وبالتالي فرق أفريقيا كلها لم تتأهل من الدور الأول، وفقط اليابان من آسيا التي بلغت الدور الثاني، وبالتالي نتحدث هنا عن منتخبات متقدمة، عانت أكثر من المنتخبات العربية، فما بالك بمنتخباتنا.

أعتقد أن نتائج العرب عادية وكانت ضمن التوقعات، ولكن المشكلة عربيا هي أن معظم المشاهدين يحبون الحماس، وينتظرون الكثير، ويتمنون أن تذهب منتخباتهم بعيدا... وأنا أسأل؟ في أي مجال أبدعنا حتى نطالب بالإبداع في كرة القدم؟ لماذا كرة القدم يجب أن نكون فيها مبدعين، ولسنا مبدعين مع الأسف في بقية المجالات؟

أعتقد أن القضية متوازنة وإن كان في بعض الدول الفقيرة يتألقون في كرة القدم لأنها بالنسبة لهم شغف قومي، نحن في كرة القدم مازالت لدينا مشاكل كثيرة، وأرى أن النتائج كانت ضمن التوقعات، وأتمنى في المرات القادمة أن يكون هناك تحسن في الأداء العربي.

الطريق إلى قطر 2022 ... ففي الوقت الذي يوجه البعض سهام الانتقاد لمونديال قطر، يرى آخرون إمكانية أن تكون هذه هي النسخة الأفضل على الإطلاق... كيف تنظر إلى هذه الآراء المختلفة؟ وهل ستفاجئ قطر العالم؟

هذا ما وعد به المنظمون بأن تكون نسخة قطر 2022 أفضل نسخة في كأس العالم لأن المزية الأكبر في قطر ربما لم توجد منذ كأس العالم الأولى في الأوروغواي عام 1930 .. نحن نرى أن روسيا بلد عملاق ومن أكبر الدول في العالم مساحة، أمريكا أيضا في النسخة التالية لقطر 2026 وثلاث دول مساحة كبيرة جدا، ونحتاج للطيران أحيانا بين ملعب وآخر لأربع أو خمس أو ست ساعات... في قطر لن تكون هناك أي مشكلة وسيكون بإمكان شخص واحد أن يشاهد جميع المباريات، بحكم القرب الجغرافي، وهذه مزية كبيرة من النواحي التنظيمية، وكما وعد القائمون فإن قطر ستكون جاهزة قبل كأس العالم بسنتين، في كل شيء، في الملاعب، والبنية التحتية، وفي خط المترو...

أعتقد أن مونديال 2022 سيكون نسخة مميزة من كأس العالم، وقطر ستقدم ما يسر العالم وما يسعد عالم كرة القدم.

وما يخص موضوع التشكيك .. هذا موضوع موجود في قطر، وعانينا منه قبل دورة الألعاب الآسيوية عام 2006 في الدوحة وكان هناك تشكيك بقدرة قطر أصلا على استيعاب مثل هذه الدورة، والحقيقة قطر قدمت دورة الألعاب الآسيوية بمستوى الألعاب الأولمبية من حفل الافتتاح إلى حفل الختام إلى تنظيم الفعاليات والمنشآت وكذلك التغطية الإعلامية ، وكأس العالم 2022 ستكون حدثا أكبر.

سؤالي الأخير هو: حينما تقام كأس العالم .. ماذا يحدث للعالم ؟

العالم يقف على قدم واحدة، كأس العالم هي أكبر حدث في تاريخ البشرية أجمع الناس على حبها، الناس سابقا كانت تتحدث أن الألعاب الأولمبية هي الحدث الأكبر ثم تليها كأس العالم والفورمولا1 ودوري أبطال أوروبا والتنس وما إلى ذلك.

الحقيقة أن كأس العالم لكرة القدم هي أكبر حدث ليس رياضيا فقط، وليس في عهدنا الراهن فقط ، بل لم تجتمع البشرية بهذا الحجم، والكم الهائل، على الاتفاق على حب حدث واحد ومتابعته .

كأس العالم هي فعلا فرحة العالم، هي عيد للعالم، هي تتوارى وراءها كل الأحداث السياسية والأخبار، ويصبح المانشيت الرئيسي في نشرات الأخبار، في الصحف، في المواقع الإلكترونية، هي كأس العالم، وأخبار كأس العالم، ونجوم كأس العالم ومفاجآت كأس العالم

كأس العالم حدث استثنائي وكأس العالم مع كرة القدم تكبر باستمرار، ولذلك ممكن أن نفهم لماذا هذا الإقبال على كأس العالم ولماذا هذا الصراع على تنظيم كأس العالم ولماذا هذه الغيرة من الذين يفوزون بشرف تنظيم كأس العالم مثل قطر 2022، لذلك فإن كأس العالم هي الحدث الأكبر في عالمنا.

المصدر: RT

حاوره فادي سيمير