تشورلوكا أول لاعب ينشط في الدوري الروسي يبلغ نهائي المونديال

بات مدافع منتخب كرواتيا المحترف في صفوف نادي لوكوموتيف موسكو، فيدران تشورلوكا، أول لاعب ينشط في الدوري الروسي يتأهل مع منتخب بلاده إلى نهائي المونديال.

وتأهلت كرواتيا إلى نهائي بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، عقب فوزها أمس على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد، وأقحم مدرب كرواتيا، عميد حامل لقب الدوري الروسي في الموسم الماضي، تشورلوكا، في الشوط الإضافي الثاني للمباراة (الدقيقة 115).

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يذكر أن تشورلوكا انضم لنادي لوكوموتيف موسكو عام 2012 مقابل 5 ملايين يورو، وسبق له الدفاع عن ألوان عدة أندية، كدينامو زغرب الكرواتي، وتوتنهام ومانشستر سيتي الإنجليزيين.

المصدر: لينتا.رو