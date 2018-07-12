المونديال يلقي بظلاله على قمة الناتو.. فيديو غير مألوف لأردوغان وميركل وماي

تابع عدد من زعماء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الدقائق الأخيرة من مباراة كرواتيا وإنجلترا أمس، في نصف نهائي مونديال روسيا، وذلك على هامش انعقاد قمة الحلف ببلجيكا.

وظهرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جنبا إلى جنب في فيديو غير مألوف، وهم يتابعون الدقائق الأخيرة للمباراة من خلال شاشة هاتف محمول.

وبعد إطلاق الحكم صفارة نهاية المباراة معلنا فوز كرواتيا على إنجلترا (2-1)، حاول الزعماء الحاضرون مواساة رئيسة وزراء بريطانيا.

إقرأ المزيد

تجدر الإشارة إلى أن المباراة النهائية لمونديال روسيا، ستقام الأحد المقبل بموسكو، وستجمع المنتخب الكرواتي بنظيره الفرنسي.

إقرأ المزيد

المصدر: يوتيوب