أول تعليق لمدرب إنجلترا بعد الخروج من مونديال روسيا

عبر المدير الفني لمنتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت، عن مزيج من الفخر وخيبة الأمل، بعد خسارة منتخب بلاده أمام نظيره الكرواتي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وقال ساوثغيت عقب المباراة التي أقيمت أمس وانتهت بفوز كرواتيا (2-1): "هل توقعنا أن نكون في هذا الموقف؟ واقعيا لا أعتقد أن أيا منا فكر في ذلك، لكن عندما تصل إلى هذا الحد وتلعب بشكل جيد كما فعلنا، تريد استغلال هذه الفرص في حياتك".

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وأضاف "الوجود في غرفة تبديل الملابس في الوقت الحالي أمر صعب. سنأخذ بعض الوقت للتفكير في الإيجابيات. من الصعب في الوقت الحالي الحديث عنها في هذا السباق. ما زال الوقت مبكرا، لأنني أعتقد أن علينا أن نشعر بالمعاناة من هذه النتيجة أولا".

ونوه ساوثغيت "كانت فرصة رائعة لنا ولا نضمن تكرار هذه الفرص مرة أخرى، لكننا نريد أن نكون الفريق الذي يصل إلى دور الثمانية والدور قبل النهائي والنهائي.. هذا ما سعينا خلفه منذ فترة طويلة وأثبتنا أنه يمكن حدوث ذلك.. أثبتنا لأنفسنا إمكانية حدوث ذلك وأثبتنا لبلادنا أيضا.. الآن هناك درجة جديدة من التوقعات. العديد من اللاعبين في هذه المجموعة أصبحوا ناضجين وأنا فخور بهم".

المصدر: وكالات