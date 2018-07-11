صندوق إيليوت الأمريكي يعلن سيطرته على نادي ميلان

أعلن صندوق إيليوت الأمريكي سيطرته على نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، وضخ مبلغ 50 مليون يورو لتأمين "استقرار مالي" في النادي.

وفي بيان وزعه ليلة الثلاثاء، ذكر الصندوق الأمريكي أنه يتولى السيطرة على النادي بعد فشل المستثمر الصيني لي يونغ هونغ في تسديد الديون المستحقة، وأمهل المالك الصيني حتى الجمعة 6 يوليو لتسديد مبلغ 32 مليون يورو مستحقة للصندوق الأمريكي الذي أقرضه المال لشراء النادي.

وأعلن صندوق إيليوت أن سيطرته على النادي الإيطالي، ستفتح "صفحة جديدة في نادي آي سي ميلان"، وأضاف: "تتلخص رؤية إيليوت لميلان ببساطة على الشكل التالي: تأسيس استقرار مالي وإنشاء إدارة صلبة؛ تحقيق النجاح على المدى الطويل لميلان من خلال التركيز على الأساسيات وضمان أن رأس المال جيد؛ قيادة نموذج أعمال مستدام يحترم لوائح اللعب النظيف في الاتحاد الأوروبي (يويفا)".

ويركز الصندوق على "قياس التحدي والمسؤولية التي تمثلها ملكية هذه المؤسسة العظيمة".

وتعود ملكية نادي ميلان سابقا لرئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلوسكوني، إلى أن تم بيع النادي رسميا في الـ 13 أبريل 2017 لمستثمرين صينيين بقيادة لي يونغ هونغ مقابل 740 مليون يورو.

على الصعيد الرياضي، فقد أنفق آي سي ميلان مبلغ 200 مليون يورو لشراء لاعبين جدد الصيف الماضي، وأنهى الموسم سادسا في الدوري الإيطالي الذي احتفظ بلقبه فريق يوفنتوس.

يذكر أن ميلان تلقى ضربة موجعة عندما قرر الاتحاد الأوروبي للعبة استبعاده من المسابقات الأوروبية الموسم المقبل لمخالفته قواعد اللعب النظيف في حين أعلن النادي أنه سيستأنف هذا القرار.

المصدر: أ ف ب