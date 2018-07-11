فيدرر حامل اللقب يودع ويمبلدون بعد مباراة "ماراثونية"
ودع السويسري روجر فيدرر حامل اللقب منافسات بطولة ويمبلدون للتنس ثالث البطولات الأربع الكبرى، بعد خسارته اليوم في دور الثمانية أمام الجنوب إفريقي كيفن أندرسون.
وخسر فيدرر، الذي سبق له الفوز بالبطولة ثماني مرات، بواقع (2-6 و6-7 و7-5 و6-4 و13-11)، في مباراة استغرقت 4 ساعات و13 دقيقة.
The win of his life!— ATP World Tour (@ATPWorldTour) 11 июля 2018 г.
Anderson saves 1 m.p., comes back to d. 8️⃣-time 🏆 Federer 2-6, 6-7(5), 7-5, 6-4, 13-11 to reach his first #Wimbledon SF.
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How incredible was that match? pic.twitter.com/vlB4sj6PHo
وسيكون أندرسون، بانتظار الفائز من المباراة التي ستجمع الكندي ميلوش راونيتش، المصنف 13، والأمريكي جون إيسنر، المصنف تاسعا.
المصدر: "sportbox.ru"