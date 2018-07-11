رسميا.. المغربي حكيمي يرحل عن ريال مدريد

أعلن ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا انتقال مدافعه المغربي أشرف حكيمي إلى بوروسيا دورتموند الألماني على سبيل الإعارة.

وقال النادي الملكي في بيان نشره عبر موقعه إنه "توصل لاتفاق بانتقال حكيمي، الظهير الأيمن، إلى دورتموند على سبيل الإعارة لمدة موسمين".

وظهر حكيمي (19 عاما) مع ريال مدريد في تسع مباريات في الدوري الإسباني في الموسم الماضي، كما خاض خمس مباريات في كأس الملك، ومباراتين في مسابقة دوري الأبطال.

وسيلتحق المدافع المغربي قبل انطلاق الموسم الجديد بمعسكر دورتموند في الولايات المتحدة خلال الفترة 18-26 يوليو الجاري.

ويأتي رحيل حكيمي بعد يوم واحد من موافقة ريال على انتقال هدافه التاريخي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو.

تجدر الإشارة إلى أن حكيمي شارك مع المغرب في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، وانتهى مشوار "أسود الأطلس" مبكرا، بخروجهم من دور المجموعات.

المصدر: وكالات + تويتر