دجوكوفيتش أول المتأهلين إلى نصف نهائي ويمبلدون

بات النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش أول المتأهلين إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى، بفوزه اليوم على الياباني كي نيشيكوري، بثلاث مجموعات لواحدة.

واحتاج دجوكوفيتش المصنف الـ12 في البطولة، لساعتين و35 دقيقة لتجاوز عقبة نيشيكوري، بواقع (6-3، 3-6، 6-2 و6-2).

He's back!



3️⃣-time 🏆 Djokovic d. Nishikori 6-3, 3-6, 6-2, 6-2 to reach his 8️⃣th #Wimbledon SF and first Grand Slam SF in almost two years.



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وينتظر "دجوكو" في الدور نصف النهائي، الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم، المصنف ثانيا الإسباني رافائيل نادال والأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو.

المصدر: rsport.ria.ru