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دجوكوفيتش أول المتأهلين إلى نصف نهائي ويمبلدون

الرياضة

دجوكوفيتش أول المتأهلين إلى نصف نهائي ويمبلدون
Reuters Andrew Couldridge
دجوكوفيتش أول المتأهلين إلى نصف نهائي ويمبلدون
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بات النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش أول المتأهلين إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى، بفوزه اليوم على الياباني كي نيشيكوري، بثلاث مجموعات لواحدة.

واحتاج دجوكوفيتش المصنف الـ12 في البطولة، لساعتين و35 دقيقة لتجاوز عقبة نيشيكوري، بواقع (6-3، 3-6، 6-2 و6-2).

وينتظر "دجوكو" في الدور نصف النهائي، الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم، المصنف ثانيا الإسباني رافائيل نادال والأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو.

المصدر: rsport.ria.ru

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