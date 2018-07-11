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إضراب في شركة "فيات" بسبب صفقة رونالدو مع يوفنتوس

الرياضة

إضراب في شركة
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أعلن عدد من العمال في مصنع شركة "فيات كرايسلر" لصناعة السيارات بإيطاليا عن دخولهم في إضراب احتجاجا على تعاقد نادي يوفنتوس الإيطالي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويبرز نادي يوفنتوس الإيطالي ضمن أكبر ممتلكات عائلة أنييلي التي تهيمن على شركة فيات كرايسلر.

وكان أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس أعلن عن تعاقد النادي مع رونالدو أمس الثلاثاء، مقابل 100 مليون يورو، لريال مدريد الإسباني.

ويأتي احتجاج العمال على الصفقة بسبب إنفاق كل هذا المبلغ على ضم رونالدو، فيما طالبت الشركة العمال على مدار سنوات بتقديم تضحيات اقتصادية ضخمة.

وتساءلت نقابة العمال، في بيان لها اليوم: "هل هذا عدل ؟ هل من الطبيعي أن يتقاضى شخص واحد الملايين، فيما تعاني آلاف الأسر من نفاد المال قبل نهاية الشهر؟".

وطالبت النقابة المصنع بالاستثمار بشكل أكبر في إنتاج السيارات من أجل توفير فرص عمل بالمصنع.

وتبدأ فترة الإضراب مساء يوم الأحد المقبل، وتستمر حتى صباح الثلاثاء التالي.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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