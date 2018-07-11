إجراء عملية عاجلة لابنة رئيس الفيفا في روسيا

أعلنت القناة الخامسة الروسية، أن عملية جراحية مستعجلة أجريت لابنة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في مدينة سان بطرسبوورغ.

ونقلت ابنة جياني إنفانتينو، البالغة من العمر 7 أعوام، إلى مستشفى للأطفال للاشتباه بإصابتها بالتهاب في الزائدة الدودية.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن العملية تكللت بالنجاح، رغم صعوبتها.

وحضر جياني إنفانتينو، يوم أمس الثلاثاء، المباراة التي جمعت منتخبي فرنسا وبلجيكا (1-0)، على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سان بطرسبورغ، وذلك ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم 2018، المقامة حاليا في روسيا.

المصدر: "life.ru"