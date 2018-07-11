مبابي: أعتذر للاعبي بلجيكا إذا كانوا شعروا بالإهانة

رد لاعب المنتخب الفرنسي الشاب، كيليان مبابي، على الانتقادات التي وجهت له عقب فوز منتخب بلاده على نظيره البلجيكي (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما، في الدور قبل النهائي لمونديال روسيا.

ووجه العديد من لاعبي منتخب بلجيكا النقد لمبابي، البالغ من العمر 19 عامًا، وذلك بعد إهداره للوقت خلال مباراة منتخبي البلدين.

وقال مبابي: "يمكن للاعبي منتخب بلجيكا أن يقولوا ما يشاءون، أعتذر إذا شعروا بالإهانة".

وأضاف: "أنا الآن في المباراة النهائية لكأس العالم، وهذا هو أفضل شيء. نحن قدمنا كل ما لدينا من أجل تحقيقه".

وبلغ منتخب "الديوك" الفرنسية المباراة النهائية للنسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم 2018، على حساب نظيره البلجيكي "الشياطين الحمر"، إثر تغلبه عليه بهدف وحيد، في مدينة سان بطرسبورغ.

وسيكون منتخب فرنسا في النهائي، بانتظار الفائز من المباراة التي ستجمع اليوم الأربعاء منتخبي إنجلترا وكرواتيا، على ملعب "لوجنيكي"، في العاصمة موسكو.

بينما سيكتفي الشياطين الحمر بالمنافسة على المركز الثالث، مع الخاسر من مباراة إنجلترا وكرواتيا.

المصدر: وكالات