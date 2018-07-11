مشجعون كروات يشكرون روسيا على طريقتهم الخاصة

احتشد مشجعون كروات وسط العاصمة موسكو، للتعبير عن شكرهم لروسيا مستضيفة مونديال 2018.

ونشر موقع "Sport24" عبر حسابه الرسمي في تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه المشجعون الكروات وهم يرفعون لافتة كتبوا عليها باللغة الروسية "شكرا روسيا".

Хорватские болельщики развернули на Триумфальной площади полотно «Спасибо, Россия»! pic.twitter.com/sc78WwtOMK — SPORT24.ru (@sport24_ru) 11 июля 2018 г.

وسيكون ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو الليلة، مسرحا لموقعة كرواتيا وإنجلترا في نصف نهائي مونديال 2018، علما بأن منتخب فرنسا حجز بطاقة العبور الأولى إلى المباراة النهائية، بفوزه أمس على نظيره البلجيكي بهدف دون رد.

المصدر: لينتا.رو